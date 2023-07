Menuhin-Konzerte im Obersimmental – Mehr Resonanz in Boltigen als an der Lenk Schon zum dritten Mal veranstaltet das Gstaad Menuhin Festival ein Konzert im vorderen und hinteren Obersimmental. Erfolgreich in Boltigen, weniger an der Lenk. Svend Peternell

Die sanierungsbedürftige Kirche Boltigen lädt eingehüllt zum Konzertabend am Mittwoch, 26. Juli. Dabei werden unter anderem die Schindeln, die seit 1965 dicht gehalten haben, am Turmhut erneuert. Foto: Svend Peternell

Boltigen läuft gut. Lenk nicht so. Es geht um Musik. Klassisch ausgerichtete Musik. Im Sommer bietet das Gstaad Menuhin Festival (GMF) in den beiden Gemeinden des Obersimmentals je ein Konzert an. Nach 2019 und 2022 nun zum dritten Mal. Die unterschiedliche Resonanz fällt auf.