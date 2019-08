Mehr oder weniger geliebte Könige

1897Der nicht genehme Franzose

Das zweite «Eidgenössische» gewinnt Alfons Thurneysen. Der Turnerschwinger ist Franzose, ein ausländischer Sieger kommt den hohen Verbandsherren ungelegen. Und so wird ihm der Königstitel erst 32 Jahre später zugesprochen.

1919Zwei Könige zu später Stunde

Nach achtjähriger Pause infolge des Ersten Weltkriegs werden in Langenthal mit Gottlieb Salzmann und Robert Roth gleich zwei Berner zum König gekürt. Auf einen zusätzlichen Kampf wird am späten Abend verzichtet, Priorität hat, dass sämtliche Schwinger noch am selben Abend wieder heimreisen können.