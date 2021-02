1300 Polizeieinsätze im Kanton Bern – Mehr Gewalt wegen Corona-Stress Warum wird in der Pandemie häufiger zugeschlagen? Drei Fallbeispiele, die auf realen Vorkommnissen beruhen. Andres Marti

Hohe Dunkelziffer: Häusliche Gewalt spielt sich meist im Verborgenen ab. Foto: Getty Images

Was viele befürchtet haben, bestätigt nun die Polizei: Die Zahl der Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt ist letztes Jahr im Kanton Bern stark angestiegen – um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf total 1300 Fälle. Dies teilte die bernische Sicherheitsdirektion am Freitag vor den Medien mit.

Was sind das für Leute, die drohen, schubsen, zuschlagen? Das Bild des eifersüchtigen Machos wird der Wirklichkeit jedenfalls oft nicht gerecht: «Auch Akademikerinnen können in Krisen gewalttätig werden, ebenso höhere Angestellte, fürsorgliche Mütter oder Menschen mit einer Behinderung», sagt Leena Hässig, Gewaltberaterin und Präsidentin der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern.