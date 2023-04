Pakete, die nie ankommen – Mehr Diebstähle trotz weniger Päckli in Bern Weil sich die Leute immer mehr Pakete an die Haustür liefern lassen, wird mehr geklaut. Wie Hausbesitzer reagieren und wie man sich schützen kann. Carlo Senn

Wenn das Päckli nicht in den Briefkasten passt, wird es oft deponiert – dann kommt es manchmal nie beim Empfänger an. Foto: Keystone/Christian Beutler

Wer im Hochhaus Bärentower in Ostermundigen wohnt, muss sich darauf einstellen, gefilmt zu werden: Denn vor dem Hochhaus gibt es nicht nur Verschmutzungen, es verschwinden auch zahlreiche Pakete. Darüber informierte die Eigentümerin Helvetia Versicherungen die Bewohnenden Ende März in einem Brief. Überwacht werden künftig die Briefkastenanlage inklusive Packstation, die «Liftvorzonen» im Erdgeschoss, beim Eingang der Einstellhalle und beim Containerraum.