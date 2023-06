Zunahme im Kanton Bern – Mehr als fünf betrügerische Telefon­anrufe pro Tag Bei 170 Fällen von Telefonbetrug wurden alleine im Mai knapp 530'000 Franken ergaunert. Im Kanton Bern haben solche Anrufe in den letzten Monaten zugenommen.

Seit mehreren Monaten vermehren sich betrügerische Telefonanrufe im Kanton Bern. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die betrügerischen Telefonanrufe halten im Kanton Bern an. Im Monat Mai wurden rund 170 betrügerische Telefonanrufe der Polizei gemeldet. Insgesamt ergaunerten die Betrügerinnen und Betrüger in den letzten Wochen Bargeld und Wertsachen in der Höhe von knapp 530'000 Franken.

Wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte, gelang es den Betrügern diese Woche in vier Fällen einen Gesamtbetrag von über 200'000 Franken zu erbeuten. Diese Art von Betrug habe sich seit mehreren Monaten im ganzen Kanton vermehrt.

Bei den Opfer komme nebst wirtschaftlichen Schaden auch häufig eine grosse psychische Belastung hinzu. Mehrere der betroffenen Personen sagten im Nachhinein aus, dass sie eigentlich um die Problematik wussten, wie die Polizei schrieb. Der Täterschaft gelinge es, ihre Opfer dermassen unter Druck zu setzen, dass sie dennoch Geld aushändigen.

Die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte leitet die Ermittlungen zu den betrügerischen Telefonanrufe.

sda/sih

