Heftiger Monsunregen – Mehr als 1000 Tote bei Flutkatastrophe in Pakistan Starke Regenfälle sorgen in Indiens Nachbarland für Sturzfluten und überlaufende Flüsse. Fast eine Million Gebäude seien beschädigt. Unter den Opfern sind auch über 300 Kinder.

Den pakistanischen Behörden zufolge sind von den diesjährigen Überschwemmungen aufgrund des Monsuns mehr als 33 Millionen Menschen betroffen. Video: AP/Storyful

In Pakistan haben mehr als 1000 Menschen wegen heftiger Regenfälle und daraus resultierenden Sturzfluten ihr Leben verloren. Alleine in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 100 neue Todesfälle bekannt geworden, teilte die Nationale Katastrophenbehörde am Sonntag mit. Damit stieg die Zahl der Toten demnach auf 1033. Darunter seien auch 348 Kinder, hiess es.

Überlaufende Flüsse beschädigten in dem südasiatischen Land fast eine Million Gebäude und über 3400 Kilometer Strassen, wie die Behörde mitteilte. In den sozialen Netzwerken war in zahlreichen Videos zu sehen, wie Sturzfluten im Swat-Tal im Norden des Landes mehrstöckige Gebäude mit sich rissen. Zehntausende Menschen hätten ihr Zuhause verloren und seien nun in abgelegenen Dörfern von ihrer Umwelt abgeschnitten, hiess es. Es könne Tage dauern, bis die Rettungskräfte sie erreichten.

Ein Mann sucht in seinem von den Fluten überschwemmten Haus nach Habseligkeiten. Foto: Zahid Hussain/AP/dpa Zahid Hussain/AP/dpa

Am vergangenen Donnerstag hatte Pakistans Regierung den Notstand ausgerufen und um internationale Hilfe zur Bewältigung der Katastrophe gebeten. Insgesamt seien mehr als 33 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen, hiess es. Die Situation verschlechtere sich zunehmend, da weitere starke Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche verursachten, teilte die Hilfsorganisation CARE mit.

Pakistan leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starkem Monsunregen. Betroffen ist besonders die Region Belutschistan im Südwesten des Landes. Doch auch der Nordwesten Pakistans hat aufgrund heftiger Regenfälle inzwischen mit zerstörten Häusern, Brücken und Strassen zu kämpfen. Experten machen den Klimawandel für die Zunahme von Naturkatastrophen in dem südasiatischen Land verantwortlich.

SDA/step

