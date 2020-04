Mundart – Meh träfi Sprüch «Mundart»-Kolumnist Ben Vatter öffnet seine Sammlung Berndeutscher Redensarten – und hat auch ein Motto für das aktuelle Jahr bereit. Ben Vatter

Won i vor guet zwe Monet ha gschribe, es gäbi de no einisch e Uswahl a träfe Sprüch, het no niemer dermit grächnet, dass d Wält nüün Wuche speter e anderi isch. Wül’s is aber langsam gnüegelet, geng nume über ds Glyche z rede, z läse u z ghöre, blyben i bi mym Plan u verbanne das omnipräsente Virus vo hie bis fasch ganz a Schluss us mym Teggscht (u o grad für ne Momänt us myne Gedanke)!