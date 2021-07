Nach Aus für Rahmenabkommen – Medtech-Branche setzt EU mit Rechtsgutachten unter Druck Unternehmen aus der Medizinprodukteherstellung hatten nach dem Ende der Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen als erste Probleme. Nun scheint sich die Situation zu verbessern. Philipp Felber-Eisele

Moderne Medizintechnik aus der Schweiz – hier vom Medtech-Unternehmen Medartis. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ende Mai hat der Bundesrat den Rahmenvertrag beerdigt. Am gleichen Tag liess die EU die erste Bombe platzen – Leidtragende waren Firmen, die Medizinprodukte herstellen. Noch kurz vorher war man auf Schweizer Seite positiv gestimmt, dass alles gut aufgegleist ist, auch wenn es zum Verhandlungsabbruch kommt. Doch weit gefehlt. Die Branche hat nun aber reagiert. Und setzt Druck auf die EU auf.

Blutdruckmessgeräte, Verbandsmaterial, Schrauben, um einen Bruch zu heilen: All das wird unter dem Begriff Medizinprodukte zusammengefasst. In der Schweiz sind rund 350 Firmen in diesem Gebiet tätig. Die Schweiz ist ein wichtiger Produzent von solchen Gütern, die für rund 12 Milliarden Franken exportiert werden – rund die Hälfte geht in die EU.