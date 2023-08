UBS schreibt Rekordgewinn im zweiten Quartal

Die Bankengruppe UBS insgesamt – inklusive der übernommenen Credit Suisse – erzielte im zweiten Quartal einen Rekordgewinn: Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrösste Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, konnte die UBS einen sogenannten negativen «Goodwill» in Milliardenhöhe verbuchen. Unter dem Strich erzielte die neue UBS Group so einen Reingewinn von 28,9 Milliarden Dollar. Der um die Übernahme-Effekte bereinigte Vorsteuergewinn auf Gruppenstufe wird mit 1,1 Milliarden beziffert.

In den Büchern der CS hat die UBS im zweiten Quartal rigoros reinen Tisch gemacht. Vor Steuern betrug das Minus bei der Credit Suisse AG im zweiten Quartal 9,3 Milliarden Franken, was auch an Fair-Value-Anpassungen, Wertberichtigungen sowie Rückstellungen für Rechtsfälle in Milliardenhöhe liegt. Zum einen dürfte das auch auf den Rechnungslegungsstandard IFRS zurückzuführen sein, es widerspiegelt aber auch eine vorsichtigere Sichtweise des UBS-Managements als es bei der CS der Fall war. CS rapportierte bis dato in US-GAAP. (SDA)