Armeechef fordert mehr Zusammenarbeit mit Nato und EU

Armeechef Thomas Süssli hat an einer Medienkonferenz vom Donnerstag in Kloten ZH eine verstärkte internationale Kooperation gefordert, insbesondere mit der Nato, der EU und Nachbarstaaten. Die Schweiz könne so einen Beitrag an die Sicherheit in Europa leisten.

Ein Bericht, den Süssli den Medien vorstellte, zeigt drei Schwerpunkte zum Ausbau der Verteidigungsfähigkeit auf. Neben der internationalen Zusammenarbeit werden die Nutzung des technologischen Fortschritts und eine Anpassung in kleinen Schritten statt mit grossen Reformen genannt. (Lesen Sie dazu: 13 Milliarden Franken für die Aufrüstung – die Einkaufsliste der Armee im Detail)

Die internationale Kooperation soll mit EU, Nato und den Nachbarstaaten erfolgen. Geplant ist diese bei Ausbildung, Beschaffungen und Übungen.

Der Bericht stützt sich unter anderem auf den Bundesrat, der im Herbst 2022 aufgrund des Ukrainekriegs eine Modernisierung und konsequentere internationale Zusammenarbeit gefordert hatte. (SDA)