Letzte Session der Legislatur – Medienförderung und Umweltskandal Blausee im Grossen Rat In der Frühjahrssession des bernischen Parlaments stehen gewichtige Themen auf der Traktandenliste.

Im Steinbruch von Mitholz wurde jahrelang Material entsorgt, das dort nicht hingehört. Nun debattiert der bernische Grosse Rat über einen Untersuchungsbericht, der der Aufsicht durch den Kanton schlechte Noten erteilt. (Archivbild) Foto: Christian Pfander

In seiner letzten Session der laufenden Legislatur beschäftigt sich das Berner Kantonsparlament ab dem 7. März mit gewichtigen Themen – darunter dem Umweltskandal im Kandertal oder der Medienförderung.

Das geltende Informationsgesetz des Kantons Bern stammt aus dem Jahr 1993, aus einer Zeit also, in der Internet und Soziale Medien noch keine tragende Rolle bei der Information der Bevölkerung und im Meinungsbildungsprozess spielten.

Mit der Revision soll die veränderte Informations- und Kommunikationstätigkeit der Behörden gesetzlich abgebildet werden. Gleichzeitig will der Regierungsrat die Voraussetzungen schaffen für eine stärkere Medienförderung. Wegen der wegen der fortschreitenden Konzentrationen auf dem Medienplatz Bern sieht die Regierung die Medienvielfalt bei der Berichterstattung über lokale, regionale und kantonale Themen bedroht.

Um die Unabhängigkeit der Medien nicht zu gefährden, setzt der Regierungsrat dabei auf indirekte Medienförderung. Beispiele sind etwa die Unterstützung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sowie Finanzhilfen für digitale Medieninfrastrukturen.

Die direkte Medienförderung möchte der Regierungsrat auf den französischsprachigen Kantonsteil begrenzen. Dort ist sie heute bereits im Sonderstatusgesetz vorgesehen, und sie könnte noch ausgeweitet werden.

Weiter sollen Massnahmen zur Förderung der Medienkompetenz und zur politischen Bildung getroffen werden. Mit Letzteren zielt die Kantonsregierung insbesondere auf Jugendliche.

Die vorberatende Grossratskommission begrüsste die Vorlage Ende Januar.

Miserable Noten

Auf den Tisch kommt in der Frühlingssession auch ein Bericht der Geschäftsprüfungskommission, die dem Kanton miserable Noten für seine Aufsicht über das Abbau- und Deponiewesen erteilt hat. Das Parlament soll den Bericht auf Antrag der Kommission zur Kenntnis nehmen.

Aktiv wurde die Kommission, nachdem unter anderem diese Zeitung 2020 über nicht regelkonforme Entsorgung von Materialien in einem Steinbruch bei Mitholz berichtet hatten. Es geht etwa um Bahnschotter aus dem nahen Lötschbergtunnel. Im Kreuzfeuer der Kritik steht insbesondere der Baudirektor, Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP).

Wenn über eine lange Zeit nicht regelkonformes Material deponiert werden kann und dies von der Kontrolle unentdeckt bleibt, so sei dies «nicht akzeptabel», stellt die GPK in ihrem Bericht fest.

Die GPK hat nach eigenen Angaben bei ihren Untersuchungen den Eindruck erhalten, dass jedes Kontrollorgan sich auf das andere verlässt, keines jedoch einen Gesamtüberblick besitzt, «geschweige denn eine Gesamtverantwortung wahrnimmt.»

Das Kies- und Deponiewesen sorgt im Kanton Bern seit Jahren für negative Schlagzeilen. So büsste etwa die Wettbewerbskommission 2019 ein Beton- und Kieskartell mit 22 Millionen Franken. Im selben Jahr leitete die Wettbewerbskommission Untersuchungen gegen Belagswerke ein. Auch hier besteht der Verdacht auf ein Kartell.

Vorstösse abarbeiten

In seiner dreiwöchigen Frühlingssession wird der bernische Grosse auch zahlreiche Vorstösse behandeln, etwa zu den Lehren, die der Kanton aus den Hochwassern am Bielersee gezogen hat oder zur Verkehrssituation am rechten Thunerseeufer. Aus den Reihen von SP, EVP, FDP, Grünen und GLP kommt ein Vorstoss für eine ÖV-Offensive im Kanton Bern.

Nach Ende der Frühjahrssession stehen im Kanton Bern am 27. März Gesamterneuerungswahlen von Regierung und Parlament auf dem Programm.

SDA/flo

