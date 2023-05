«Die Schulen tun gut daran, sich mit den Jugendlichen über Geschlechterrollen und Sexualität Gedanken zu machen.» Ausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur» im Naturhistorischen Museum in Bern. Foto: Keystone

Ich rege mich auf. Über «Aufreger-Geschichten». So heissen die Medienstorys, die Aufregung auslösen und vor allem viele Klicks und Kommentare generieren. Also kann die Werbung im Umfeld teurer verkauft werden. Das ist mir piepegal, wenn es sich um Prinz Harry handelt, der wieder einmal sein ungerechtes Schicksal medial beklagt. Nicht egal ist es mir aber, wenn in den Kommentarspalten und sozialen Medien Häme und Hass, Gemeinheiten und Beleidigungen (sehr oft sexistischer Art) über Menschen ausgeschüttet werden. Dramatisch wird es, wenn «Aufreger-Geschichten» zu Gewalt- und Morddrohungen führen.