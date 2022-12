30'

Riesenchance für Giroud! Wieder so ein überflüssiger Fehler der Polen im Aufbau, den die Franzosen fast ausnutzen. Griezmann steckt durch für Dembélé, der passt in die Mitte und hinten, am zweiten Pfosten, kommt Giroud zwar an den Ball, kann ihn aber nicht über die Linie lenken.