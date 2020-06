Badi in Thun – Maximal 3200 Personen dürfen ins Thuner Strandbad Das Strandbad Thun öffnet am Samstag seine Tore. Badelustige können sich im Internet erkundigen, ob trotz Social-Distancing-Massnahmen genug Platz ist. Auf eine Beschränkung der Aufenthaltsdauer verzichtet die Stadt vorerst. Andreas Weidmann

Alles ist bereit: Der «Strämu» öffnet am Samstag seine Tore. Patric Spahni

Am kommenden Samstag dürfen Freibäder gemäss dem Lockerungs-Fahrplan des Bundesrats wieder öffnen – inklusive Liegewiesen und Restaurants. Am Mittwoch gab die Stadt Thun bekannt, wie sie die Social-Distancing-Vorgaben des Bundesrats in ihren beiden Bädern, im Strandbad und im Flussbad Schwäbis, umsetzen will. Die wichtigste Einschränkung: Im Strandbad am See sind insgesamt 3200 Personen zugelassen, im Flussbad Schwäbis 150. Dies abgeleitet von den zur Verfügung stehenden Flächen und gemäss dem Schutzkonzept des Verbands der Hallen- und Freibäder in der Schweiz (VHF), wonach auf Rasen- und Wasserflächen mindestens 10 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen müssen.

Die Zahl der Ein- und Austritte wird ab dem 6. Juni elektronisch erfasst, damit immer klar ist, wie viele Besucherinnen und Besucher sich gerade im Bad befinden. Für Badelustige, die sicher gehen wollen, dass es noch genug Platz hat, werden die Zahlen auf thun.ch/strandbad bzw. thun.ch/flussbad in Echtzeit publiziert.

Empfohlene Verweildauer: 3 Stunden

Direkt vor dem Strandbad werden flexible Warteräume eingerichtet, sollte die maximale Personenzahl erreicht sein. Aktuell gibt es laut Angaben des Gemeinderats keine zeitliche Aufenthaltsbeschränkung, es wird aber «an die Solidarität gegenüber Wartenden appelliert» und eine maximale Aufenthaltsdauer von drei Stunden empfohlen.

Das Einhalten von Hygiene- und Distanzregeln bleibe zentral, schreiben die Thuner Behörden: In den Garderoben ist eine begrenzte Anzahl Personen zugelassen. Mittels «Poolmanagement» wird sichergestellt, das sich nie mehr als 200 Personen im grossen Schwimmbecken befinden, der Seebereich ist dagegen ohne Einschränkungen offen. Bei hohem Gästeaufkommen kann das Ballspielen auf den Rasenflächen eingeschränkt werden, um mehr Liegefläche zu schaffen. Die Schutzmassnahmen würden «aufgrund der Vorgaben des Bundesrates laufend überprüft und bei Bedarf angepasst».

Moderat erhöht werden zum verspäteten Beginn der Saison die Eintritts- und Abonnementspreise: Sie würden «denjenigen der umliegenden Gemeinden angepasst», schreibt die Stadt. Der Einzeleintritt liegt neu bei 7 Franken für Erwachsene und 3 Franken für Kinder. Aufgrund der Corona-Krise werden ab 6. Juni in den Badebetrieben neu Jahresabonnemente mit einer Laufzeit von 12 Monaten ab Kaufdatum eingeführt.

Stadt Bern orientiert am Freitag

Geöffnet werden dürften die Freibäder bald auch in der Stadt Bern. Die Stadt will am Freitag an einer Medienkonferenz im Marzili bekannt geben, wie sie die Social-Distancing-Massnahmen umsetzen will. Der Eintritt in die Stadtberner Freibäder Marzili , Lorraine. Weyermannshaus und Wyler ist im Unterschied zu den meisten anderen im Kanton gratis. Dies sowie die offenen Zugänge von der Aare beim Marzili dürften die Umsetzung von Zugangsbeschränkungen erschweren.