Mauch will Ausländer abstimmen lassen

Sie erhielten schnell den Übernamen die graue Mauch und behielten ihn für die ersten Jahre. Wie empfanden Sie das?

Für mich war das eine lustige Erfindung. Leute charakterisierten mich, ohne mich zu kennen. Ich wusste, dass diese Beschreibungen nicht stimmen. Interessiert hat mich das deshalb nicht.

Von aussen hatte man aber den Eindruck, dass Sie sich schwertaten mit dem Amt.

Die Medien und die Öffentlichkeit haben mich stark mit meinem Vorgänger Elmar Ledergerber verglichen. Aber bei ihm war die Ausgangslage anders. Er, der eine ganz andere Persönlichkeit ist als ich, war bereits vier Jahre Stadtrat, als er Stadtpräsident wurde. Dann verliess er sein Amt überraschend ein Jahr vor Legislaturende. Kaum war ich Stadtpräsidentin, steckte ich also bereits wieder im Wahlkampf. Das hat die Situation verschärft. Dazu kam, dass mit mir erstmals eine Frau Stadtpräsidentin war. An dieses Bild mussten sich viele erst gewöhnen.

Das Potenzial, das Menschen in sich tragen, soll zum Tragen kommen. Davon sind wir überzeugt.Corine Mauch, Stadtpräsidentin

Bei Ihnen konnte man äusserlich eine Veränderung feststellen. Irgendwann sah man Sie als strahlende Stadtpräsidentin und wusste, Sie haben Freude an Ihrer Arbeit und Ihrem Amt.

Das ist so. Ich wusste immer, dass ich Zeit brauche, um in das Amt hineinzuwachsen. Diese erhält man in dieser schnellen und medial getriebenen Welt aber kaum mehr. Es braucht ein Jahr, bis man als Stadtpräsidentin alle Abläufe einmal durchlebt hat.

Wie hat sich die Stadt in den zehn Jahren entwickelt?

Sie hat sich massiv weiterentwickelt. Vor zehn Jahren befand sich die Stadt finanziell in einer schwierigen Situation. Wir steckten in einer Finanz- und Wirtschaftskrise, im Stadtrat mussten wir Sparmassnahmen ergreifen. Grosse Sparpakete konnten wir verhindern, wir sparten vor allem dort, wo es die Bevölkerung wenig schmerzte. Im Unterschied zur Krise in den 90er-Jahren reduzierten wir aber nicht im grossen Stil Investitionen. Diese Investitionen in die Infrastruktur, in die Lebensqualität, in die Kultur und die Bildung waren uns wichtig. Sie machen sich auch bezahlt: Zürich steht heute ausgezeichnet da.

Ist das Ihr Verdienst?

Meiner Meinung nach ist das ein Verdienst des Stadtrats, der in schwierigen Zeiten kühlen Kopf bewahrt hat.

Sie bezeichnen Zürich als eine solidarische Stadt. Woran erkennen Sie das?

Wir haben nicht nur in Infrastruktur investiert, sondern auch ins Soziale: in die frühe Förderung von Kindern aus bildungsfernen Familien, in die Quartiere und ihre Treffpunkte, ins Tagesschulkonzept 2025, in die Kultur und mehr. Das Potenzial, das Menschen in sich tragen, soll zum Tragen kommen. Davon sind wir überzeugt. Für sie selber, aber auch für die Gesellschaft.

Mit den neuen Mehrheiten im Kantonsrat haben wir eine reelle Chance.Corine Mauch, Stadtpräsidentin

Sind Sie zufriedenmit dem Erreichten?

Nein. Knapp ein Drittel der Bevölkerung der Stadt hat kein Stimmrecht, bei den 30- bis 39-Jährigen – die grösste Altersgruppe – sind es sogar rund 50 Prozent. In einer sehr aktiven Lebensphase können sie nicht mitentscheiden.

Wie wollen Sie diese besser einbinden?

Nach den Sommerferien werde ich im Stadtrat beantragen, dass die Stadt eine Behördeninitiative zu einem kommunalen Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer beim Kantonsrat einreicht. Ich möchte erreichen, dass der Kanton die Grundlage schafft, damit Gemeinden das Ausländerstimmrecht einführen können, wenn sie das wollen. Die Idee ist übrigens weder revolutionär noch exotisch: 8 Kantone und 600 Gemeinden der Schweiz kennen ein solches Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer bereits. Zum Beispiel die Kantone Graubünden oder Appenzell Ausserrhoden.

Wissen die anderen Stadträte bereits von Ihrer Idee?

Ja, das habe ich mit ihnen vorbesprochen. Formell beschliessen wir die Behördeninitiative nach den Sommerferien. Wir arbeiten sie nun im Detail aus.

Sie brauchen im Kantonsrat für die vorläufige Unterstützung 60 Stimmen. Die werden sie holen. Bei der Behandlung der Initiative selbst brauchen Sie die Mehrheit des Kantonsparlaments, sonst kommt sie nicht zur Abstimmung. Das wird knapp. Schaffen Sie das?

Mit den neuen Mehrheiten im Kantonsrat haben wir eine reelle Chance.

Ich will nicht, dass es sich zu einem parteipolitischen Projekt entwickelt, sondern ein Projekt der Vernunft ist.Corine Mauch, Stadtpräsidentin

Sind Sie sicher?

Wenn wir von den bisherigen Positionierungen der Parteien in diesem Thema ausgehen, fehlen uns nur wenige Stimmen. Ich bin optimistisch, dass es möglich ist.

Die nächste Hürde wäre die Volksabstimmung. 2013 hatdie Stimmbevölkerung des Kantons eine ähnliche Initiative mit 75 Prozentabgelehnt, in der Stadt Zürich sagten 60 Prozent Nein.Glauben Sie wirklich, dass sich die Meinungen in nur sechs Jahren derart verändert haben?

Es gibt einen grossen Unterschied zur Vorlage von 2013. Bei einer Annahme hätten damals nur Ausländerinnen und Ausländer abstimmen können, die bereits zehn Jahre in der Schweiz lebten. Nach zehn Jahren können sich viele Personen aber einbürgern. Das Argument, das Ausländerstimmrecht konkurrenziere Einbürgerungen, hat Nein-Stimmen geliefert.