Mundart-Glosse über ein Sprachphänomen – Mau e Punkt setze Es kann einen Anfang, aber auch ein Ende ankündigen, es ist Lückenfüller, Ausweichmittel und Zäsur: über die wunderbare Multifunktionalität des Wörtchens «so». Renata Buckhardt

We e Wandertruppe e Rascht macht un ungereinisch öpper «so» seit, de heisst das äuä: S geit wyter. Foto: Getty Images

Ds Wort «so» isch es Phänomen. S het Bedütige wie Sand am Meer. S chunnt überau vor. S dient aus Lückefüller, aus Verlägeheitssound, aus Uswychmittu, aus Entscheidigsneurosehiuf. Es cha sech unbeschtimmt uf irgendöppis bezieh oder sehr konkret uf öppis. Oder s chunnt ganz elleini. So. Das fingeni fascht am Luschtigschte. Wöu da nume dr Kontekscht, dr Sound u d Körperhautig d Information gäbe, nid d Schprach. So.

We e Wandertruppe e Rascht macht un ungereinisch öpper «so» seit, de heisst das äuä: S geit wyter. We ds Büechergschteu äntlech inschtalliert isch u öpper «so» seit, de heisst das äuä: D Arbeit isch erledigt. We me im Migros lang mit ere Kollegin gschnurret het und ungereinisch «so» seit, de heisst das äuä: Me muess gleitig hei.