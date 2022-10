Seeländer Likör-Produzent – Matter-Luginbühl AG gewinnt Berner KMU Award Von einer Kundenbrennerei zu einem innovativen und erfolgreichen Exportunternehmen: Für diese Entwicklung wird die Matter-Luginbühl AG ausgezeichnet.

Profitiert vom Cocktail-Revival: Oliver Matter, Gewinner des Berner KMU Award. Foto: zvg/Gewerbeverband Berner KMU

Der Berner KMU Award geht dieses Jahr an die Matter-Luginbühl AG, einen Aperitif- und Likör-Produzenten aus dem Seeland. Der Familienbetrieb setze sich in der vierten Generation mit viel Herzblut für das lokale Gewerbe ein, teilte der Gewerbeverband Berner KMU mit.

Die Preisübergabe erfolgte am Mittwoch an der Delegiertenversammlung in Gümligen. Die Geschichte der Matter-Luginbühl AG begann 1920. Seither kommen aus Kallnach viele mit Sorgfalt hergestellte Fruchtbrände, Bitteraperitifs, Liköre und Absinthes, wie es im Communiqué heisst.

Der Betrieb habe in all den Jahren einige Turbulenzen erlebt. Aktuell seien die langen Lieferketten und das Verpackungsmaterial das grosse Problem, wird Inhaber Oliver Matter zitiert. «Ein Teil der Glasflaschen wird im Moment gar nicht produziert und wenn doch, ist es schwierig, sie zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.»

Vor einigen Jahren wurde der Kleinbetrieb komplett umgestellt. Er habe sich von einer Kundenbrennerei zu einem innovativen und erfolgreichen Exportunternehmen entwickelt, erklärte Werner Marti, Präsident des Gewerbevereins Kallnach.

Zum zweiten Mal hintereinander gewann ein Unternehmen den Award. Im vergangenen Jahr hatte die Jakob Rope Systems AG aus dem Emmental obsiegt. Die ersten drei Preise gingen an Beatrix Rechner 2019, Marco Liuzzi 2018 und Henrik Schoop 2017.

