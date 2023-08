Matchwinnerin Olga Carmona – Vom Feindbild der Abtrünnigen zur Heldin des Landes Olga Carmona galt als Verräterin und Opportunistin. Nun ist sie die fast schon logische Heldin eines ziemlich unlogischen Weltmeisters. Fabian Sangines

Die Final-Heldin: Olga Carmona erzielt gegen England das goldene Tor. Foto: Quinn Rooney (Getty Images)

Viel unterschiedlicher könnten die beiden Szenen kaum sein. Da ist dieser Eckball im Halbfinal gegen Schweden, kurz vor Schluss: Olga Carmona kriegt den Ball, sie steht fast still, schiesst mit links – oder will sie flanken? Und dann im Final, Mitte der ersten Halbzeit, da stellt sich diese Frage gar nicht erst. Im vollen Tempo läuft sie in Englands Strafraum, schiesst direkt, flach. Gemeinsam haben die Aktionen genau zwei Dinge: Sie führen zu Treffern, vor allem aber bedeuten sie jeweils den Sieg für Spanien. Und somit den Weltmeistertitel. Einer gegen nahezu jegliche Logik – und dennoch mit der vielleicht logischsten Heldin.