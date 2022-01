Unruhiger Samstag in Bern – Massnahmenkritiker und ihre Gegner rufen zu Demos auf Für den 22. Januar sind in der Stadt Bern zwei unbewilligte Kundgebungen angekündigt. Eine gegen die Corona-Massnahmen und eine gegen rechtsradikale Gruppierungen. Pia Scheidegger

Polizistinnen und Polizisten während eines Einsatzes an einer Corona-Demo im vergangenen Jahr. Foto: Raphael Moser

Auf Twitter und Telegram rufen Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen zu einer erneuten Demonstration am kommenden Samstag auf. «Die Donnerstagsdemos sind vorbei. Aber neues Jahr, neue Einstellung! Wir sehen uns am 22. Januar wieder!», schreibt ein User in seinem Post. Auf einem Flyer wird die Kundgebung als «Grossdemo» bezeichnet. Um 14 Uhr soll es losgehen. Wo die Demo stattfindet, steht nirgends. Allerdings ist der Flyer mit einem grossen Bild des Bundesplatzes illustriert.