Demonstration in Bern - Erste Festnahmen im Bahnhof Bern

Ausgangslage

An der letzten Demonstration am 30. September haben die Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen den Bahnhof Bern in Beschlag genommen. Die Kantonspolizei Bern hat während des Einsatzes letzte Woche insgesamt 50 Personen weggewiesen und 31 Personen zur Kontrolle auf den Posten mitgenommen. Die Polizei verhinderte mit einem Grossaufgebot zwar einen Umzug der Demonstrierenden durch die Stadt, der Berner Verkehr lag jedoch zeitweise still.

Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) ist zunehmend verärgert über die unbewilligten Kundgebungen: «Ich bin konsterniert darüber, dass die Gegner der Corona-Massnahmen nun zum x-ten Mal unbewilligt für das gleiche Anliegen in Bern demonstriert haben», sagte er letzte Woche. (ps)