Corona-Demonstration in Winterthur – Über tausend Skeptiker versammeln sich in der Altstadt Zertifikatsgegner und Impfskeptiker treffen sich heute Nachmittag zu einer Kundgebung in Winterthur. Prominente Kritiker sind als Redner angekündigt. Die Polizei hält sich im Hintergrund. Martin Huber

Die Stimmung auf dem Winterthurer Neumarkt ist friedlich. Ab 14 Uhr ist der Umzug der Massnahmenkritiker geplant. Foto: Martin Huber

«Stopp Zensur und Impfdiktatur», lautet das Motto der bewilligten Demonstration in Winterthur, die um 14 Uhr auf dem Neumarkt beginnen soll. Die Ausgangslage ist heikel. Nach der Ausweitung der Zertifikatspflicht am Montag und den Ausschreitungen an einer unbewilligten Demonstration gegen die «Zerti-Diktatur» und den «Impfzwang» am Donnerstagabend in Bern hat sich der Ton in der Pandemie-Debatte weiter verschärft, die Stimmung ist angespannt.

Kommts zur Gegendemonstration?

Wieviele Massnahmengegner wird die bewilligte Demonstration in Winterthur anlocken? Bleibt es friedlich, oder drohen Aggressionen wie in Bern? Wie gross ist die Gewaltbereitschaft eines Teils der Massnahmengegnern? Und kommt es zu einer Gegendemonstration? Entsprechende Aufrufe kursierten in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien.