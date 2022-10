Forum Sumiswald – Massive Strom­kosten – und die Freizeit­anlage liegt im Koma Ein weiterer Schlag für das Emmentaler Prestigeobjekt: Nach dem Hallenbad werden weitere Angebote geschlossen. Alle Stellen gehen verloren. Dölf Barben

Das Hallenbad im Forum Sumiswald schliesst dieser Tage für die Öffentlichkeit – ob es je wieder öffnet, ist unklar. Foto: Thomas Peter (Archiv)

Es ist die zweite Hiobsbotschaft in diesem Herbst: Im September war es das vorzeitige Aus des Hallenbads. Nun hat der Verwaltungsrat der Forum Sumiswald AG am Donnerstag mitgeteilt, auch der Hotelbetrieb und das Restaurant würden auf Ende Jahr geschlossen. Ebenso werde das Kursangebot eingerollt. In Betrieb bleiben lediglich die Sporthalle, die Kletterwand, die Sportkegelbahn und das Auditorium. Für die Hotelräume wird eine Zwischennutzung gesucht.