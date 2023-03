Michael Wendler auf RTL Zwei – Massive Kritik verhindert Baby-Doku von Skandalsänger Einst Quotenhit, dann Verschwörungsinfluencer auf Telegram: Michael Wendler sollte auf RTL Zwei eine Reality-Soap bekommen. Keine 24 Stunden später stoppt der Sender das Projekt.

Christoph Koopmann

Da war noch alles okay und er einfach nur ein Schlagersänger: Michel Wendler und seine Freundin umarmen sich nach der RTL-Tanzshow «Let's Dance». Archivfoto: Keystone

Der Dienstag auf den Portalen deutscher Mediendienste hatte lau begonnen. Turi2: Marketingexperte Dominique von Matt «rät zum Joint in der Mittagspause». Dann aber die Breaking News: Der Wendler kommt zurück! Nicht zurück aus Florida, wohin er mit Frau Laura Müller ausgewandert ist. Aber zurück ins Fernsehen. Knapp zweieinhalb Jahre nach seinem bisher letzten Fernsehengagement bei RTL gab nämlich am Dienstag der Schwestersender RTL Zwei bekannt, dass Michael Wendler dort eine neue Show bekommt.



«RTL Zwei begleitet Laura Müllers Schwangerschaft und gewährt tiefe Einblicke ins Leben der werdenden Eltern», heisst es in der Pressemitteilung des Senders. Eine sechsteilige Reality-Soap sollen Müller und Wendler bekommen. «Eine Ausstrahlung inklusive der Geburt als Staffel-Highlight ist noch in diesem Jahr geplant.»



Keine 24 Stunden später verschickt der Sender eine zweite Pressemitteilung: Das grosse Wendler-Comeback ist abgesagt. In den Stunden zuvor hatte es grosse Aufregung gegeben über die Pläne. Im Mittelpunkt stand die Grundsatzfrage, wie man so jemandem bitteschön wieder eine Plattform geben könne.