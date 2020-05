Zwei rasende Berner – «Massiv» zu schnell unterwegs In Unterseen und in Brüttelen hat die Kantonspolizei Bern zwei Raser erwischt. Beide mussten ihre Führerausweise abgeben.

Beim Revival des Grand Prix Bern war es erlaubt, schnell zu fahren. Bildarchiv TA

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag gleich zwei Meldungen veröffentlicht zu Autofahrern, welche die Tempolimiten «massiv» überschritten haben.

In Unterseen war es in der Nacht auf Samstag ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto mehr als doppelt so schnell gefahren war wie erlaubt – mit 164 statt mit maximal 80 Stundenkilometern. Die Polizei brachte den Verkehrssünder «nach kurzer Nachfahrt» zum Stillstand und nahm ihm den Führerauweis ab, wie es in der Mitteilung heisst. Die Beamten beschlagnahmten das Auto. Der Mann muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Justiz verantworten.

Zweiter Raser im Seeland

Am Freitagabend war der Polizei im seeländischen Brüttelen bereits ein 47-jähriger Autolenker negativ aufgefallen. Bei ihm ergab die Messung Tempo 140. Erlaubt gewesen wären an dieser Stelle bloss 80 Kilometer pro Stunde. Auch dieser Mann konnte kurze Zeit nach der Messung angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis ebenfalls abgenommen. Und auch er wird sich wegen eines Raserdelikts verantworten müssen.

( pd )