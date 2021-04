Brisantes Dokument zeigt – Maskenpflicht am Aarestägli geplant Der Kanton Bern will diesen Sommer die Maskenpflicht auch in Schwimmbädern und beim Aarebaden einführen. Der Tüftler Simon Hurni hat dafür schon die erste «Aaremaske» entwickelt. Sophie Reinhardt

Simon Hurni ist der Erfinder der neuesten Aare-Hygienemaske aus Badeanzug-Stoff. Foto: Adrian Moser

Auch diesen Sommer könnte es in Berns Badis und entlang der Aare eng werden. Wenn das Verreisen ins Ausland erschwert und besonders die junge bernische Bevölkerung noch nicht durchgeimpft ist, müssen dieses Jahr die Abstandsregeln auch am Aareweg und in den Schwimmbädern strikt eingehalten werden. Wie ein dem «Bund» zugespieltes Dokument zeigt, prüft der Kanton Bern nun, inwiefern auch eine Maskenpflicht in den Badis und an beliebten Aareabschnitten eingeführt werden könnte. «Wir müssen schauen, dass wir das Virus diesen Sommer im Zaum halten», begründet der Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, die Überlegungen.

Pikant daran: Auch beim Baden muss die Maske aufbleiben. Denn «auf dem Aareweg zwischen Marzili und Eichholz können die Abstände kaum eingehalten werden», heisst es im Papier. Man müsse davon ausgehen, dass es auch auf dem Weg vom Aarestägli zum trockenen Badetuch zu Virusübertragungen kommen könne.

Die Überlegungen sorgen für Unmut bei den Berner Bademeistern, die dafür schauen müssen, dass die Regeln in den Badis eingehalten werden: «Wir sehen uns nicht als Maskenpolizisten, sondern als Lebensretter», so Hansueli Bochsler, langjähriger Chefbademeister im Marzili. Zudem sehe er auch ein Problem bei den Sprungtürmen: «Die Masken verrutschen wohl, wenn man einen Kopfsprung ins Becken macht», so Bochsler. Selbst überprüft habe er dies noch nicht, da die Berner Schwimmbäder erst in den kommenden Tagen mit Wasser befüllt würden.

Aare-Fan entwickelt Maske

Hier kommt Simon Hurni ins Spiel. Schon länger tüftelt er an einer sogenannten «Aaremaske». Denn die typischen Mund-Nase-Masken bestehen aus Vliesstoff. Diese sollte man wechseln, wenn sie feucht werden. Das ist besonders beim Baden ein Problem. Die «Aaremaske» dagegen soll auch bei kurzen Tauchstrecken am Gesicht nicht verrutschen und wird aus den Stoffresten hergestellt, die bei der Produktion der hochtechnischen Badeanzüge übrig bleiben. Der Tüftler hat bereits einen Prototyp an die Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Thun geschickt, die Prüfungsergebnisse stehen noch aus. «Sobald wir das Okay von der Empa haben, wollen wir mit der serienmässigen Produktion beginnen», so Hurni.

Ein eigens von ihm entwickeltes «Drei-Mast-System» am Hinterkopf sorgt für den guten Halt der Maske. Ob sie einen «Köpfeler» vom Fünf-Meter-Sprungturm aushält, konnte allerdings auch er bisher noch nicht testen. «Mir ist es aber schon wichtig, dass wir diesen Sommer sicher baden können», sagt Hurni, der sich selbst als Aare-Fan bezeichnet. Die von ihm entwickelten Masken könnten durchaus auch in und an andern Gewässern getragen werden, sagt der Berner Tüftler. Hurni erhofft sich, dass die «Aaremaske» bei erfolgreicher Prüfung in den Berner Badis erworben werden kann.

Letztes Jahr wurde es entlang der Aare eng: Diesen Sommer gilt hier dann Maskenpflicht. Foto: Adrian Moser

Die Junge Alternative kündet an, dass sie in einem dringlichen Vorstoss im Stadtparlament fordern werde, dass jeder Bernerin und jedem Berner mindestens drei solcher Aaremasken gratis zur Verfügung gestellt werden. Gegen dieses Vorhaben gibt es bereits politischen Widerstand: «Die Finanzlage der Stadt Bern lässt es nicht zu, dass wir diese Masken gratis verteilen», sagt Tobias Frehner, Präsident der Jungfreisinnigen der Stadt Bern. Seine Partei werde diesen Vorstoss ablehnen. Er möchte stattdessen, dass die Stadt Maskensponsoren sucht. Er gehe davon aus, dass mehrere Firmen daran interessiert seien, ihr Logo auf die Aaremasken zu drucken, sagt Frehner. Er denkt dabei etwa an Toblerone oder an Regierungsratskandidaten, die diesen Sommer mit dem Wahlkampf starten.

Zudem befürchtet Frehner, dass es zu «Masken-Tourismus» komme, wenn nicht genau überprüft werde, ob nur Stadtbernerinnen und -berner die Maske am Schalter des Marzili oder des Wylerbades gratis abholten. «Auch Muri ist interessiert an der Aaremaske, dort will man sie den Bürgern aber für fünf Franken pro Stück verkaufen», so Frehner. Er geht davon aus, dass einige Muriger mit dem Auto nach Bern fahren und sich als Berner ausgeben werden, um gratis an eine Maske zu kommen. Er fände es daher besser, wenn sich die Einwohnerdienste in der Predigergasse um die Maskendistribution kümmerten.

«Die Finanzlage der Stadt Bern lässt es nicht zu, dass wir diese Masken gratis verteilen.» Tobias Frehner, Präsident der Jungfreisinnigen

