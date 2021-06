Nächste Corona-Welle – Masken nur für Ungeimpfte – für Berset keine Option Der Bundesrat rechnet im Herbst mit einem Anstieg der Fallzahlen bei den Ungeimpften. Käme das Gesundheitswesen deshalb an Grenzen, hätte das auch Folgen für Geimpfte. Luca De Carli

Die Maskenpflicht in den Läden soll eigentlich abgeschafft werden, sobald alle Erwachsenen, die das wollen, geimpft sind. Foto: Urs Flüeler

Erleben wir gerade ein Déjà-vu? Ziemlich genau vor einem Jahr, die erste Corona-Welle war gerade vorbei, hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein erstes Konzept für einen allfälligen Wideranstieg der Fälle im Herbst/Winter veröffentlicht. Die Stimmung damals bei den politischen Verantwortlichen und in der Bevölkerung lässt sich mit einem Satz zusammenfassen: «Wir können Corona.» Die zweite Welle überrollte die Schweiz trotzdem.

Heute ist die Stimmung im Land dank der Impfung ähnlich gelassen wie im Juni 2020. Und wieder präsentiert der Bund ein Konzept für die Herbst- und Wintermonate. Doch anders als damals das BAG («Ein starker Anstieg der Fallzahlen wird die Schweiz nicht mehr in gleichem Masse überraschen») kommuniziert der Bundesrat jetzt deutlich vorsichtiger. Gesundheitsminister Alain Berset warnt bereits vor einer weiteren Corona-Welle bei Personen, die nicht geimpft sind. «Wir wollen uns aber so gut wie möglich darauf vorbereiten», sagte er am Mittwoch.