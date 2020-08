Neue Corona-Regeln ab Montag – Masken in den Berner Schulen – was wo gilt An allen Schulen wird in ganzen Klassen unterrichtet. Anders als in den Volksschulen gilt in Gymnasien und Berufsschulen weitgehend eine Maskenpflicht. Eine Übersicht. Christoph Aebischer

Viele Mittel- und Berufsschüler reisen mit dem öffentlichen Verkehr an und haben sowieso Masken dabei. Foto: Urs Jaudas

Für fast 110’000 Schülerinnen und Schüler an den Volksschulen sowie über 40’000 Gymnasiasten und Lehrlinge (Sekundarstufe II) beginnt am Montag im Kanton Bern das neue Schuljahr. Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne), Erwin Sommer, Vorsteher des Volksschulamts, und Theo Ninck, Vorsteher des Mittelschul- und Berufsbildungsamts, erläuterten am Freitag vor den Medien, welche Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nun gelten.