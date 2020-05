Viele Pendler verzichten – Masken haben bei ÖV-Passagieren schweren Stand Das Berner Verkehrsnetz wurde am Montag wieder hochgefahren. Viele Menschen verzichten jedoch auf zusätzlichen Schutz, wie ein Augenschein am Bahnhof zeigt. Sven Niederhäuser

Nur wenige tragen am Montagmorgen eine Maske am Bahnhof Bern. Foto: Adrian Moser

Es ist morgens kurz vor 8 Uhr am Bahnhof Bern. Unter dem Baldachin warten viele Menschen auf die Trams und Busse. Sie halten genügend Abstand. Anders sieht es in den vorbeifahrenden Transportmitteln aus. Die Menschen gehen wohl lieber in volle Fahrzeuge, anstatt ein nächstes abzuwarten. Hier scheinen die bundesrätlich verordneten zwei Meter Abstand nicht mehr auf Gehör zu stossen. Masken sind allgemein nur vereinzelt zu sehen.