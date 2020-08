Neue Regeln nach den Sommerferien – Masken erobern den Schulalltag Auch Berner Gymnasiasten und Lehrlinge müssen im neuen Schuljahr je nach Situation eine Maske tragen. Wie umfassend die Pflicht wird, ist aber noch nicht entschieden. Christoph Aebischer

Auch Berner Gymnasiastinnen und Berufsfachschüler müssen wohl je nach Unterrichtssituation Masken tragen. Foto: Rupert Oberhaeuser

Am Montag starten Tausende Gymnasiasten und Lehrlinge im Kanton Bern ins neue Schuljahr. In den drei Kantonen Luzern, Jura und Neuenburg müssen sie mit Masken zum Unterricht erscheinen. In Bern laufen die Abklärungen noch. Dem «Bund» liegen vier Szenarien vor, die das Mittelschul- und Berufsbildungsamt Anfang Juli intern vorlegte.