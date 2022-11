Flugzeugabsturz in Tansania – Maschine stürzt in Victoriasee – mehrere Todesopfer Bei der missglückten Landung einer Passagiermaschine in Tansania sind mindestens 19 Menschen gestorben. Die Rettungsaktion dauert an.

Im Nordwesten Tansanias ist ein Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord wegen schlechten Wetters am Sonntag kurz vor der Landung in den Victoriasee gestürzt. (6. November 2022) Foto: Keystone

Beim Absturz eines Passagierflugzeuges wegen schlechten Wetters am Victoriasee im Nordwesten Tansanias sind am Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das meldeten die Feuerwehr und Rettungsdienste und erklärten, die Rettungsarbeiten würden andauern. Insgesamt waren 43 Menschen an Bord des Fliegers, davon 39 Passagiere, zwei Piloten und zwei Besatzungsmitglieder, wie ein örtlicher Polizeibeamter bereits zuvor am Mittag gesagt hatte. 26 Menschen wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Tansanias Präsidentin sprach den Betroffenen ihr Beileid aus.

Die Maschine der Fluggesellschaft Precision Air stürzte nach Angaben eines weiteren Beamten kurz vor der Landung etwa 100 Meter vom Flughafen der Stadt Bukoba entfernt in den Victoriasee. Der Polizei zufolge war Flug PW 494 auf dem Weg von der Wirtschaftsmetropole Daressalam nach Bukoba am Victoriasee. Bei dem Flugzeug soll es sich um eine Maschine des Typs ATR 42-500 des französisch-italienischen Unternehmens ATR handeln.

Precision Air bestätigte den Unfall und erklärte, ein Rettungsteam sei an den Unglücksort entsandt worden. Das Unternehmen ist die grösste private Fluggesellschaft des ostafrikanischen Landes und betreibt neben Inlands- und Regionalflügen auch private Charterflüge zu beliebten Urlaubszielen wie dem Serengeti-Nationalpark.

Örtliche Medien zeigten Videoaufnahmen, wonach das Flugzeug weitgehend unter Wasser stand. Die Einsatzkräfte und auch Anwohner versuchten, die Maschine mithilfe von Seilen und Kränen aus dem Wasser zu heben.

Einsatzkräfte und auch Anwohner versuchten, die Maschine mithilfe von Seilen und Kränen aus dem Wasser zu heben. (6. November 2022) Foto: Keystone

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan sprach den Betroffenen des Unglücks ihr Beileid aus. «Bleiben wir ruhig, während die Rettungsarbeiten weitergehen und beten wir zu Gott, dass er uns hilft», schrieb sie im Onlinedienst Twitter.

Der Victoriasee ist mit rund 70’000 Quadratmetern etwa so gross wie Irland und Teil der drei ostafrikanischen Staaten Tansania, Kenia und Uganda. Es handelt sich dabei um das grösste Binnengewässer Afrikas.

Vor fünf Jahren waren in Tansania elf Menschen gestorben, als ein Flugzeug eines Safari-Unternehmens im Norden des Landes abgestürzt war.

AFP/SDA/aru

