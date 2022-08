Neubauten in Köniz – Marti AG realisiert Überbauung Rappentöri Die Marti AG wird die zwei geplanten Gebäude im Könizer Rappentöri bauen. Darin entstehen bald Wohn- und Geschäftsflächen.

So sollen die Wohn- und Geschäftshäuser im Rappentöri in Köniz einst aussehen. Visualisierung: PD

Der Angebotswettbewerb ist entschieden: Die Marti Gesamtleistungen AG wird das Projekt «Janus» bauen, das als Sieger aus dem Projektwettbewerb für das Areal Rappentöri hervorging, wie die Gemeinde Köniz am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Die Berner Generalunternehmerin ist eine der fünf Firmen, die am Projektwettbewerb beteiligt waren. Im Angebotswettbewerb habe sie die Jury in fast allen Belangen am stärksten überzeugt. Es ist vorgesehen, dass sich die Mobiliar als Investorin am Projekt beteiligen wird.

Im Rappentöri werden Miet- und Eigentumswohnungen sowie Geschäftsflächen gebaut. Der Fokus liegt auf dem Zusammenleben mehrerer Generationen und auf Menschen über 50 als Zielgruppe.

Was den Verkehr betrifft, steht die Förderung des Langsamverkehrs im Vordergrund. Die Marti AG wird mit der Gemeinde ein entsprechendes Mobilitätskonzept erarbeiten, so die Mitteilung weiter.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.