Marokkos Königsstädte und Atlasgebirge mit Bike Diese exklusive Leserreise führt Sie zu Marokkos einzigartigen Königsstädten und durch die wunderbaren Landschaften des Atlasgebirges. Irina Steinmann

Anmeldung

Bike Adventure Tours AG

Weitere Informationen

Detailprogramm



Diese exklusive Leserreise führt Sie zu Marokkos einzigartigen Königsstädten und durch die wunderbaren Landschaften des Atlasgebirges. Tauchen Sie ein in die prunkvollen und geschichtsträchtigen Königsstädte Marrakesch, Fès, Meknès und Rabat, entdecken Sie die römische Ausgrabungsstätte von Volubilis und die eindrückliche Moschee Hassan II in Casablanca. Mit dem Bike oder E-Bike durchstreifen Sie die Zedernwälder des Mittleren Atlas und bestaunen die prächtigen Sanddünen von Merzouga.



Reisedatum

25. September bis 9. Oktober 2020



Reiseprogramm

1. Tag: Anreise



2. Tag: Casablanca & Rabat

In Casablanca besuchen Sie die eindrucksvolle Mosche Hassan II. Auf einer Stadtführung in Rabat besichtigen Sie das Mausoleum von Mohammed V und den Hassan-Turm.

3. Tag: Königsstadt Meknès

Sie besichtigen Bab Mansour, das als eines der schönsten Stadtportale in ganz Marokko gilt. Im früheren Untergrundgefängnis von Habs Kara sehen Sie, wie der gefürchtete Sultan Moulay Ismail Gefangene hielt.



4. Tag: Die Römer in Volubilis

Auf dem Bike erreichen Sie die heilige Stadt Moulay Driss und pedalen nach der Besichtigung weiter zur beeindruckenden römischen Ausgrabungsstätte von Volubilis. Schliesslich erreichen Sie die «blaue Stadt» Chefchaouen.



5. Tag: Chefchaouen in Blau

Am Morgen spazieren Sie durch die einzigartigen blauen Gassen dieser unvergleichlichen Stadt. Auch das achteckige Minarett der Grossen Moschee zieht ihre Blicke auf sich. Nach der Stadtbesichtigung

schwingen Sie sich auf Ihre Bikes und radeln auf einer schönen Naturstrasse bis zum bekannten Akchour-Tal

mit seiner üppigen Vegetation.

6. Tag: Königsstadt Fès

Es ist ein Feuerwerk der Sinneseindrücke, das Sie beim Gang durch die verwinkelten Gassen und gedeckten Marktstände der mittelalterlichen Altstadt von Fès erleben. Lassen Sie aromatische Spezialitäten, kunstvolles Handwerk, Moscheen und das geschäftige Treiben auf sich wirken.



7. Tag: Natur & Berber-Kultur

Die heutige Bike-Etappe führt Sie durch weite Eichenwälder und Hochplateaus, wo die Schaf- und Ziegen-Herden der einheimischen Berber-Nomaden grasen.



8. Tag: Fruchtbares Hügelland

Sie radeln durch eine Hügellandschaft mit prächtigen Olivenhainen. In Moulay Yacoub entspannen Sie im Spa und in den natürlichen Thermalbädern.



9. Tag: Uralte Zedernwälder

Erleben Sie eine grossartige Bike-Etappe durch die jahrhundertealten Zedernwälder rund um Ifrane. Am Nachmittag kommen Sie an einem der schönste Bergseen Marokkos vorbei.



10. Tag: Palmenhaine & Kasbahs

Ein Transfer bringt Sie zu den südlichen Ausläufern des Hohen Atlas, wo sich Ihnen plötzlich ein riesiges Palmenmeer präsentiert. Sie steigen auf Ihre Bikes um und radeln vorbei an prunkvollen Kasbahs, die

bezeugen, wie wichtig diese Region in der Zeit der Wüsten-Karawanen war.

11. Tag: Zur Sandwüste Sahara

Sie biken durch steinige Wüstenplateaus und erblicken schon von Weitem die hohen Dünen von Merzouga. Auf dem Rücken eines Kamels erreichen Sie Ihr luxuriöses Wüstencamp für diese Nacht.



12. Tag: Quirlige Märkte

Rissani war zu früheren Zeiten ein wichtiges Handelszentrum zwischen Nord und Süd. Noch heute zeugt der grosse Souk (Markt) von der wichtigen strategischen Lage. Auf dem Bike folgen Sie einer ruhigen Nebenstrasse und bestaunen den kontrastreichen Panorama-Blick auf die trockenen, ockerfarbigen

Plateaus mit den schneebedeckten Atlas-Gipfeln im Hintergrund.



13. Tag: Über den Hohen Atlas

Auf dem Weg zurück nach Marrakesch besuchen Sie die Filmstadt Ouarzazate und überqueren den bekanntesten Pass des Hohen Atlas – den Tizi n’Tichka.



14. Tag: Königsstadt Marrakesch

Sie erfahren auf einem Stadtrundgang viel Interessantes über die pulsierende Stadt am Fusse des Atlasgebirges und entdecken die verwinkelten Märkte auf eigene Faust.



15. Tag: Rückreise



Preis pro Person

Fr. 5270.– Doppelzimmer

Fr. 680.– Einzelzimmerzuschlag



Teilnehmerzahl

Mind. 10, max. 15 Personen



Leistungen

— Flug Zürich–Marrakesch–Zürich

— Begleitfahrzeug und Transfers

— 13 Nächte in schönen Riads oder landestypischen Gasthäusern

— 1 Nacht in einem authentischen Wüstencamp

— Vollpension

— Eintritte & Besichtigungen gem. Programm

— deutschsprachige Bike Adventure Tours-Reiseleitung

— lokaler Mountainbike-Guide und Begleitcrew

— Infotreff vor der Reise

— Bike Adventure Tours-Bikeshirt



Nicht inbegriffen

— Mietbike oder Miet-E-Bike

— Getränke, pers. Ausgaben, Trinkgeld

— Versicherung



Gut zu wissen

Die Bike-Etappen betragen durchschnittlich 35km und 600Hm und sind technisch einfach. Sie erfordern eine gute allgemeine Fitness und können wahlweise mit einem normalen Bike oder E-Bike gefahren werden.



Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen Ihren Vertrag direkt mit dem Veranstalter Bike Adventure Tours. Es gelten

die AGB des Veranstalters. Bike Adventure Tours ist Mitglied des Reisegarantiefonds.