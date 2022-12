WM-Viertelfinal – Marokko – Portugal im Liveplayer Wer schafft den Einzug in den Halbfinal? Marokko trifft im Viertelfinalspiel auf Portugal. Cristiano Ronaldo fehlt bei den Portugiesen in der Startaufstellung. UPDATE FOLGT

Portugals Fussball-Nationaltrainer Fernando Santos verzichtet in seiner Startelf im WM-Viertelfinale gegen Marokko erneut auf Superstar Cristiano Ronaldo. Der 37 Jahre alte Kapitän sitzt in der Partie am Samstag im Al-Thumama-Stadion wie schon beim 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz erneut zu Beginn nur auf der Bank. Santos verändert seine Startelf im Vergleich zur bisher besten Turnierleistung gegen die Schweiz auf einer Position. Im zentralen defensiven Mittelfeld ersetzt Rúben Neves William Carvalho von Betis Sevilla.

Im Sturmzentrum beginnt erneut der 21 Jahre alte Gonçalo Ramos für Superstar Ronaldo. Ramos war bei seinem WM-Startelfdebüt direkt ein Dreierpack gelungen. Angeführt wird die portugiesische Elf von Ersatzkapitän Pepe, der mit 39 Jahren seine vierte WM spielt. Auch der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger Rúben Dias wurde rechtzeitig für die Partie fit. Links in der Viererkette verteidigt wieder Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund.

DPA

Fehler gefunden?Jetzt melden.