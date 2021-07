Politikerin, Ärztin, Radfahrerin - Marlen Reusser: Die Berner Exotin saust zu Olympia-Silber

Politikerin, Ärztin, Radfahrerin – Marlen Reusser: Die Schweizer Exotin saust zu Olympia-Silber Wie aus einer Bauerntochter mit vielen Talenten im höheren Sportlerinnenalter noch eine aussergewöhnliche Radrennfahrerin wurde. Christian Brüngger

Silber bei der Olympia-Premiere: Marlen Reusser. Foto: Laurent Gillieron/Keystone

Marlen Reusser staunt ein wenig über sich: «Während der letzten Spiele in Rio 2016 hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass ich einmal als Athletin für die Schweiz am Start stehen würde», schrieb sie jüngst in ihrer Kolumne in der Berner Zeitung.

Zeitfahrspezialistin Reusser aber stand heute Mittwoch in Tokio an diesen Sommerspielen nicht einfach am Start: Sie donnerte auf ihrem Highttech-Gerät dem Ziel in einem Tempo entgegen, das kaum eine ihrer Konkurrentinnen kontern konnte: Reusser sauste nach 22,1 km zu Olympia-Silber, 56 Sekunden hinter der dominanten Niederländerin Annemiek van Vleuten.