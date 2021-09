Restaurantkritik: Sablier, Zürich – Markus Segmüllers französisches Baby Mit dem Sablier ist der Gastrounternehmer nun auch im Milliardenprojekt The Circle am Flughafen Kloten präsent. Wenn bloss der Lattichsalat nicht wäre. Daniel Böniger

Von Pinienkernen keine Spur: Lattichsalat als Vorspeise im Restaurant Sablier. Foto: Daniel Böniger

Im Menü angekündigt waren «Mini-Lattich, Pinienkerne, Kräutertomate». Und insofern ist es leicht irritierend, was da als erste Vorspeise vor mir auf dem Teller liegt: ein Lattichsalat, tatsächlich. Aber statt von Pinienkernen wird er begleitet von gehacktem Ei und Brotcroutons, die den Eindruck machen, als wären sie zugekauft worden. Kräuter kann ich auf den zwei Cherrytomatenhälften, die wohl eher als Dekoration gemeint sind, auch keine finden.

Ein enttäuschender Einstieg im neuesten Lokal von Zürichs Gastrounternehmer Markus Segmüller, der u.a. das Restaurant Carlton an der Bahnhofstrasse und die Loft Five an der Europaallee betreibt. (Ein Interview mit ihm lesen Sie hier.) Mitten in düstersten Corona-Zeiten hat er das französisch orientierte Sablier eröffnet, ein prunkvolles Restaurant in der obersten Etage des 2,4-Milliarden-Projekts The Circle, das seit letztem November den Flughafen in Zürich-Kloten ergänzt.