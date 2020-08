Sanierung Kaiserhaus – «Markanter Einschnitt in das Stadtbild» Die Nationalbank plant eine Plattform in der Marktgasse. Dadurch sollen sich die Umbauarbeiten am Kaiserhaus um zwei Jahre verkürzen. Jacqueline Schreier

So soll die Plattform in der Marktgasse aussehen. Visualisierung: zvg/SNB

Es ist wohl die grösste und längste Baustelle in der Berner Innenstadt: die Sanierung des Kaiserhauses. Doch nun verspricht die Nationalbank – die Eigentümerin des Gebäudes – eine Beschleunigung der Bauzeit um zwei Jahre. Dafür will sie temporär in der Marktgasse eine Plattform erstellen.