Der Berner Chefdirigent tritt ab – Mario Venzago will Bern verlassen Der musikalische Leiter des Berner Symphonieorchesters legt im Sommer 2021 seinen Posten nieder. Mario Venzago soll den Titel eines Ehrendirigenten erhalten.

Mario Venzago dirigierte während über zehn Jahren in Bern. Adrian Moser

Nach elf erfolgreichen Spielzeiten an der Spitze des Berner Symphonieorchesters als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter für das Konzertwesen hat sich Mario Venzago entschlossen, diese Position im Sommer 2021 niederzulegen. Dies teilt Konzert Theater Bern am Mittwoch mit. Venzago wolle sich neuen Aufgaben und Herausforderungen widmen.

Aufgrund seiner «aussergewöhnlichen Leistungen» für das Berner Symphonieorchester und «aus einem Gefühl der tiefen Dankbarkeit heraus» trage der Stiftungsrat unter Vorsitz der Präsidentin Nadine Borter Maestro Venzago den Titel des Ehrendirigenten an, heisst es in der Mitteilung. Dies geschehe in der Hoffnung und dem Bestreben, ihn auch in Zukunft noch am Pult des BSO erleben zu dürfen.

Mario Venzago sei während einer Dekade «Garant für einen Orchesterbetrieb auf höchstem Niveau» gewesen, schreibt Musik Theater Bern. Er habe die Qualität dieses Klangkörpers massgeblich geprägt und weiterentwickelt, vor allem auch in den herausfordernden Zeiten der Zusammenführung des Orchesters mit dem Stadttheater unter dem Dach von Konzert Theater Bern und während der Umbauphase der Heimat des Orchesters, dem Konzertsaal im Casino Bern.

Die Neubesetzung der Position des BSO-Chefdirigenten obliege einem «sorgfältigen Findungsprozess», der entsprechend Zeit in Anspruch nehme. Deshalb habe die Geschäftsleitung den Entschluss gefasst,

die Spielzeit 2021.22 in der Konzertsparte ausschliesslich mit Gastdirigenten zu gestalten.

( db )