Super-G in Saalbach – Marco Odermatt siegt nach perfekter Fahrt Marco Odermatt triumphiert im Super-G von Saalbach und holt im Gesamtweltcup auf. Derweil verpasst Vincent Kriechmayr den vorzeitigen Disziplinensieg. Marco Oppliger

Die fantastische Fahrt von Odermatt zum Sieg. Video: SRF

Nein, ein Selbstläufer war der Super-G von Saalbach keineswegs. Dafür sorgte der französische Trainer Xavier Fournier mit seiner anspruchsvollen Kurssetzung. Gleich mehrere Athleten schieden aus, darunter Routiniers wie Christof Innerhofer, Johan Clarey, Max Franz und auch Loïc Meillard.

Doch Marco Odermatt schien das überhaupt nicht zu beeindrucken. Der Nidwaldner zeigte eine Wahnsinnsfahrt, schaffte bereits im oberen Streckenteil eine Differenz zur Konkurrenz und baute diese dann im unteren, technisch anspruchsvollen Part kontinuierlich aus.

Letztlich reüssierte Odermatt mit 62 Hundertsteln Vorsprung auf Matthieu Bailet – dem drittklassierten Vincent Kriechmayr nahm er gar acht Zehntel ab. Was umso überraschender ist, weil der Österreicher seit Wochen eine Klasse für sich ist. Er reüssierte in den Super-Gs von Kitzbühel und Garmisch ebenso wie später an der WM.

Marco Odermatt jubelt nach seiner starken Fahrt im Ziel. Foto: Giovanni Auletta (Keystone/AP Photo)

Für Odermatt handelt es sich um den dritten Podestplatz im Super-G in diesem Winter, und um den zweiten Sieg nach Beaver Creek im Dezember 2019. Damit vertagt er die Entscheidung in der Super-G-Wertung, wo Kriechmayr nun 83 Punkte vor ihm liegt. Zudem hat der Nidwaldner die Differenz im Gesamtweltcup auf Pinturault verringern können.

Überhaupt erwischten die Schweizer einen starken Tag: Justin Murisier fuhr mit Startnummer 40 auf Rang 5, unmittelbar vor Beat Feuz.