«Apropos» – der tägliche Podcast – Marco Odermatt: Der jassende Ski-Superstar Er ist nicht nur gut, er ist einer der Besten. Wenn er das Lauberhorn herunterflitzt, jubeln ihm viele zu. Wie wird man so erfolgreich – auf und neben der Piste? Antworten in «Apropos». Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Philipp Rindlisbacher als Gast

Jung, frech und konservativ: Marco Odermatt fährt nicht nur gut Ski, er begeistert viele Schweizerinnen und Schweizer neben der Piste. Bild: Reuters

Alle lieben Marco Odermatt. Nicht nur auf der Piste begeistert er mit schnellem und frechem Fahrstil. Auch daneben ist er ein Superstar. Mit viel Vorsprung wählten die Schweizerinnen und Schweizer Marco Odermatt zum Sportler des Jahres 2021.

Er ist der erste Schweizer seit über zehn Jahren mit intakten Chancen auf den Sieg des Gesamtweltcups. Bei den Rennen in Wengen von diesem Wochenende will er seine Führung weiter ausbauen – was ihm mit dem Sieg im Super-G am Donnerstag schon sehr gut gelungen ist.

Wer ist der junge Mann, der gerne jasst und Schwingfeste besucht? «Bodenständig, konservativ und trotzdem moderne Ansichten», so beschreibt ihn Sportredaktor Philipp Rindlisbacher. Im Podcast «Apropos» erklärt er, weshalb Odermatt das Zeug zum grossen Skistar hat und wieso viele Schweizerinnen und Schweizer elektrisiert sind, wenn nationale Skigrössen den Hang hinuntersausen. Host dieser Folge ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.