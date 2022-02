Pirmin Zurbriggen huldigt Odermatt – «Marco kann total dominieren – ich sehe nur eine Gefahr» Die Schweizer Skilegende sagt, Odermatt beherrsche Dinge, die sonst niemand könne. Der 59-Jährige bezeichnet den Nidwaldner nicht nur auf, sondern auch neben den Ski als einzigartig. Philipp Rindlisbacher

Was ging Ihnen während des zweiten Laufs von Marco Odermatt durch den Kopf? Ich war auf der Skipiste, schaute das Rennen deshalb auf dem kleinen Handybildschirm. Ich bin immer wieder aufgeschreckt, habe geschrien, gejauchzt – das war ein Krimi à la Hitchcock! Was Marco abgeliefert hat, ist nicht genug hoch einzuschätzen. Und wer dieses Rennen verpasst hat, ist selber schuld. (lacht)

Nebel zog auf, es wurde dunkel, der Slowene Zan Kranjec legte eine äusserst starke Zeit vor. Hand aufs Herz: Glaubten Sie, dass es für Odermatt nicht reichen könnte? Es klingt absurd, aber ich schwöre es Ihnen: Als er das erste Tor passiert hatte, wusste ich: Es kommt gut. Dass die Abstimmung stimmt, sah ich sofort, und es war auch gleich offensichtlich, dass er sicher auf den Ski steht. Zuvor war fast jeder Fahrer schon zu Beginn viel stärker gerutscht, ihre Ski wirkten viel weniger kontrolliert. Marco ist einfach einzigartig.

Inwiefern? Er ist in einer Art und Weise unterwegs, die kaum lernbar ist. Er fährt exakt und doch angriffig, kämpft verbissen und hat doch unglaublich viel Gefühl. Und so locker er auch wirken mag, eines ist sicher: Er hat nur den Erfolg im Kopf, strebt ihn konsequent an. Er beherrscht Dinge, die sonst niemand kann.

In der Abfahrt hatte er das Podest verpasst, im Super-G war er ausgefallen. Der Druck, der auf ihm lastete, muss enorm gewesen sein. Es war sicher sehr heftig. Aber ich glaube nicht, dass Marco die Berichte in den Zeitungen belastet haben oder irgendwelche Sprüche oder Andeutungen. Vielmehr dürfte er sich selber unter Druck gesetzt haben, er verlangt ja vieles von sich, so war das ja auch in Adelboden gewesen, wo er den Sieg unbedingt gewollt hatte. Ich glaube aber, dass es wichtig war, konnte er vor dem Riesenslalom schon zwei Olympiarennen bestreiten – auch wenn er keine Medaille holte.

«Marcos Selbstvertrauen wird nochmals zunehmen. Aber sein Charakter verbietet es ihm, abzuheben.» Pirmin Zurbriggen

Weshalb? Er hat den ganzen Ablauf schon durchgemacht, wusste, was er im Griff hat und was er besser machen muss. Stellen Sie sich zudem vor, für ihn wäre nur ein Rennen auf dem Programm gestanden. Dann hätte er schon in den Wochen zuvor nur an diesen einen Tag gedacht und sich vielleicht verrückt gemacht. Wenn sich über eine längere Zeit hinweg alles auf ein Ereignis fokussiert, kann es quasi zu einer innerlichen Explosion kommen – diese hat nicht immer den gewünschten Effekt.

Odermatt ist ein Olympia-Debütant. Bei Ihren ersten Spielen 1984 in Sarajevo schieden Sie als Favorit im Riesenslalom aus … … und es brach eine Welt zusammen. Ich stürzte auch im Slalom, verpasste in der Abfahrt als Vierter die Bronzemedaille um ein paar Hundertstel. Ich war schockiert, so etwas musst du erst einmal verkraften. Das Brutale ist: Du weisst, nun kannst du wieder vier Jahre lang warten, das macht dich fertig. Marco wird diese Gedanken auch gehabt haben. Aber er versteht es eben, richtig damit umzugehen. Er ist nicht nur auf den Ski ein Champion, sondern auch in mentaler Hinsicht grosse Klasse.

Nun ist Odermatt Olympiasieger, wird bald den Gesamtweltcup gewinnen. Wird er nun komplett durchstarten? Die Fähigkeiten dazu hat er definitiv. Marco kann mittelfristig in drei Disziplinen total dominieren. Sein ohnehin schon grosses Selbstvertrauen wird nochmals zunehmen, und doch wird er demütig bleiben – sein Charakter verbietet es ihm, abzuheben. Ich sehe nur eine Gefahr.

Welche? Skifahren auf höchstem Niveau ist und bleibt nun mal ein gefährlicher Sport. Das Risiko fährt immer mit. Die Gesundheit ist für mich der einzige Faktor, der Marco bremsen könnte. Der allereinzige.

