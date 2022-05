Digitalisierungs-Offensive – Marcel Salathé will eine Cyber-Bundesrätin Der Epidemiologe und seine Technologie-Lobby CH++ wollen die vom politischen Absturz bedrohte Regierungsreform für 9 statt 7 Bundesräte retten. Denis von Burg Adrian Schmid Raphael Moser (Foto)

Epidemiologe Marcel Salathé will im Bundeshaus eine Cyberbundesrätin installieren, um das Schweizer Digitalisierungsdefizit wettzumachen. Foto: Raphael Moser

Seit Monaten diskutiert das Parlament in Bern über die Erweiterung des Bundesrats von 7 auf 9 Mitglieder. Nur der Ständerat will partout nichts davon wissen. Am Dienstag in einer Woche kommt es in der letzten Debatte im Ständerat zum Showdown.