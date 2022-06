Ausländerfraktion komplett – Marc Michaelis ab kommender Saison bei den SCL Tigers Die SCL Tigers haben für die Saison 2022/23 den deutschen Center Marc Michaelis verpflichtet. Damit sind alle Ausländerpositionen vergeben.

Die Tigers bekommen Verstärkung. Raphael Moser

Die SCL Tigers verpflichten den deutschen Nationalstürmer Marc Michaelis für die Saison 2022/23. Damit ist die Ausländerfraktion der Langnauer für die bevorstehende Meisterschaft komplett, teilt der Verein mit.

Marc Michaelis spielte während den letzten acht Jahren in den nordamerikanischen Hockeyligen. Bei den Vancouver Canucks absolvierte er 15 NHL-Spielen. Der 26-Jährige gehört ausserdem dem aktuellen deutschen Nationalteam an, mit dem er insgesamt an drei WM-Turnieren teilnahm. An der letzten Austragung in Finnland zählte Michaelis mit sieben Punkten in acht WM-Partien zu den erfolgreichsten Spielern des Turniers.

Die SCL Tigers haben damit ihre sechs Ausländerpositionen besetzt: Neben dem deutschen Nationalstürmer Marc Michaelis gehören nächste Saison die beiden finnischen Verteidiger Vili Saarijärvi und Sami Lepistö, Olympiaheld und Doppel-Weltmeister Harri Pesonen und sein Landsmann Aleksi Saarela sowie der kanadische Stürmer Alexandre Grenier zum Kader der Langnauer.

pd/msc

