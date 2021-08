Mafia im Ferienparadies – Marbellas brutale Seite An der Costa del Sol fühlen sich die grossen Mafiaorganisationen richtig wohl. Nun macht sich ihre Kriminalitätskultur breit. Nacho Carretero & Arturo Lezcano (Das Magazin)

Der Jachthafen von Puerto Banús. Foto: Marcp_Dmoz on Flickr/Getty Images

Ein Dutzend Gäste frühstückt in einem Café unter dem klaren Himmel von Marbella. Sie sitzen gegenüber einem unscheinbaren Haus, und nur wer sehr genau hinschaut, bemerkt die beiden Überwachungskameras, die den Eingang kontrollieren. Aus dem Gebäude operiert die GRECO Costa del Sol, eine Spezialeinheit der spanischen Nationalpolizei, gegen das organisierte Verbrechen. Die Gäste trinken Kaffee und essen ihre Tostadas, und keiner von ihnen ahnt, dass diese Spezialeinheit nur 24 Stunden zuvor in einem anderen Stadtteil einen Mann mit durchbohrten Zehen aus einer Garage befreit hat. Für die Polizei war das ein Standardeinsatz in Marbella – ausrücken wegen eines sogenannten amarre, einer Entführung, typischerweise begleitet von leichter Folter, mit der kriminelle Banden untereinander offene Rechnungen begleichen.