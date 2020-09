Neue Partnerschaft – Manor und Fnac Suisse spannen in der Romandie zusammen Mit der französischen Kette kann das Schweizer Warenhaus sein Sortiment stark ausbauen. Bei erfolgreichem Verlauf wird das Angebot auf andere Manor-Filialen erweitert. SDA/fal

Zur Abwechslun wieder einmal gute Nachrichten für die Warenhauskette. Foto: Georgios Kefalas (Keystone/Archiv)

Die Warenhauskette Manor spannt in der Westschweiz mit dem Schweizer Ableger der französischen Handelsgruppe Fnac Darty zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft will Fnac Suisse in verschiedenen Manor-Warenhäusern Shop-in-Shop-Filialen eröffnen.

Auch im Online-Angebot ist eine Zusammenarbeit bei Unterhaltungselektronik, Büchern und Tonträgern geplant, hiess es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Im Rahmen einer Testphase sollen ab November erste Shop-in-Shops in Chavannes, Monthey, Biel und Vésenaz den Betrieb aufnehmen. Bei erfolgreichem Verlauf werde das Angebot auch auf weitere Manor-Standorte erweitert, hiess es.