Mann wird fast vom Blitz getroffen

Romulus McNeill arbeitet als Berufs- und Schülerberater an der Schule für Technik und Wissenschaft in Conway, South Carolina. Am Donnerstag 15. August verliess er bei stürmischem Wetter mit einem Schirm das Schulgebäude.

Auf dem Weg zu seinem Auto schlug darauf in seiner unmittelbarer Nähe ein Blitz ein. Das zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, die der Mann auf Facebook veröffentlichte.

«Ich hatte einen Schock»

«Kameras haben meine verrückte Erfahrung mit Blitzen eingefangen», schrieb McNeill am Freitag auf Facebook. McNeill schrieb weiter, dass er dankbar sei, sich keine grösseren Verletzungen zugezogen zu haben.

«Ich hatte einen Schock», sagte McNeill gegenüber lokalen Medien. «Es war einfach nur irgendwie verrückt, dass sowas passiert. Ich habe nur versucht, nach Hause zu kommen und etwas zu essen zu bekommen.»