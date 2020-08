YB-Feier in Bern – Mann wird durch Pyros getroffen und schwer verletzt Bei den Feiern zum Meistertitel der BSC Young Boys in Bern ist in der Nacht auf Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.

Die Bernerinnen und Berner feiern ohne Rücksicht auf die Verbreitung der Pandemie. Video: Tamedia

Bei Festivitäten anlässlich des Meistertitels des BSC Young Boys in Bern ist in der Nacht auf Samstag eine Person durch Pyrotechnika schwer verletzt worden. Dies teilte die Kantonspolizei in einem Communiqué am frühen Samstagmorgen mit.

Der Mann habe mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden müssen. Bereits zuvor waren laut dem Communiqué zahlreiche Pyrotechnika gezündet worden. Der Grossteil der Feiernden habe sich aber friedlich verhalten, hiess es weiter von den Einsatzkräften.

Das Ereignis mit dem Mann habe sich gegen 1 Uhr ereignet. Ermittlungen zum genauen Hergang seien aufgenommen worden.

Fans feiern vor dem Berner Wankdorf die Ankunft der YB-Spieler. keystone-sda.ch Schon in der Innenstadt feierten die YB-Fans ihren Meister – auch mit Pyrostäben. keystone-sda.ch Am Freitagabend wurden die Young Boys Meister. keystone-sda.ch 1 / 6

Nach dem Auswärtssieg von YB wurden gemäss den Polizeiangaben zahlreiche Pyrotechnika bis in die frühen Morgenstunden gezündet – unter anderem sogar gegen Fahrzeuge der Kantonspolizei Bern. Im Rahmen des Einsatzes wurden mehrere Personen kontrolliert; ein Jugendlicher sowie ein Erwachsener wurden dazu in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Es wurden Bussen sowie mehrere Wegweisungen ausgesprochen.

( SDA )