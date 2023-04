Derendingen SO – Mann wird durch mehrere Vermummte spitalreif geschlagen In Derendingen SO wurde ein Mann von Fremden angesprochen und angegriffen. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht zum Vorfall an der Emme in Derendingen Zeugen. (Symbolbild) Kapo Solothurn

Am Karfreitag kurz nach 18 Uhr wurde ein Mann an der Emme bei Derendingen SO von mehreren dunkel gekleideten und vermummten Personen angesprochen und dann geschlagen. Dabei zog sich das Opfer laut der Kantonspolizei Solothurn so starke Verletzungen zu, dass es ins Spital gebracht werden musste.

Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung konnten die Täter entkommen. Die Polizei such nun Zeugen: Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Kapo Solothurn melden.

