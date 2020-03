Raubversuch auf Migros in Kirchberg – Mann vor Raubüberfall überrascht Bereits mit einer Sturmhaube maskiert wurde ein Mann vor der Migrosfiliale in Kirchberg vom Personal überrascht. Er konnte fliehen. sda zec

Die Migros-Filiale in Kirchberg auf dem Nyco-Areal (Archiv) Thomas Peter

Angestellte haben am Freitagabend in der Migrosfiliale in Kirchberg einen Mann überrascht, der mutmasslich damit beschäftigt war, einen Raub vorzubereiten. Mit Sturmhaube maskiert floh der Mann in der Folge durch das Geschäft, in dem sich Kundschaft befand.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten. Die Polizei wurde kurz vor 19.35 Uhr alarmiert, dass ein verdächtiger Mann soeben zu Fuss aus der Migros-Filiale geflüchtet sei. Der Verdächtige habe in einem Raum des Einkaufsgeschäfts mutmasslich Vorbereitungen für einen Überfall getroffen.

Nach seiner Entdeckung durch die Angestellten floh der Mann zu Fuss und verliess das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.