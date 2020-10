Schwerverletzter in Bern – Mann stürzt über Acht-Meter-Mauer In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen schwer verletzten Mann bei der Brunngasshalde gefunden. Die Umstände sind unklar.

Bei der Berner Brunngasshalde ist ein Mann schwer verletzt aufgefunden worden. Foto: Adrian Moser

In der Nacht auf Sonntag ist in Bern ein Mann schwer verletzt und bewusstlos bei der Brunngasshalde unterhalb einer Mauer aufgefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Er wurde mit der Ambulanz in «kritischem Zustand» ins Spital gebracht.

Bei der Kantonspolizei Bern Sonntag gegen vier Uhr morgens die Meldung ein, wonach in Bern bei der Brunngasshalde neben der Treppe zur Brunngasse ein bewusstloser Mann schwer verletzt auf dem Boden liege. Die ausgerückte Ambulanz brachte den verletzten Mann ins Spital.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass sich der 24-jährige Mann zuvor im Bereich der kleinen Plattform bei der Brunngasse befunden hatte und aus noch zu klärenden Gründen über eine gut acht Meter hohe Mauer stürzte.

Die genauen Umstände, weshalb und wie der Mann stürzte, sind unklar. In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Zeugen.

cse