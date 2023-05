Selbstunfall in Nidau – Mann stürzt mit Kleinmotor-Dreirad und verletzt sich schwer Bei einem Selbstunfall in Nidau wurde der Lenker eines Kleinmotor-Dreirads schwer verletzt. Eine Ambulanz hat ihn in Spital gebracht.

Am Donnerstagabend ist ein Mann auf der Bernstrasse in Nidau mit einem Kleinmotor-Dreirad verunfallt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wollte der Mann von der Keltenstrasse auf die Bernstrasse in Richtung Biel Zentrum abbiegen. Dabei kippte das Fahrzeug und fiel seitlich auf die Bahnlinie.

Der Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt. Die Einsatzkräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung des auf dem Boden liegenden Mannes. Anschliessend wurde er von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der betroffene Strassenabschnitt der Bernstrasse in Fahrtrichtung Biel Zentrum musste für die Rettungsarbeiten rund 15 Minuten komplett gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr war für zirka 30 Minuten unterbrochen.

PD/ske

